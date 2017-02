Rooney: Me quedo en Man U... por ahora

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

Wayne Rooney no se irá de Manchester United. Al menos por ahora.En un comunicado en el que refiere a su futuro en medio del interés de clubes de la Súper Liga china, Rooney dijo el jueves que quiere ayudar a United a conseguir trofeos esta temporada."Son momentos emocionantes para el club y quiero seguir siendo parte él", dijo el futbolista en el comunicado publicado en el portal de internet de United.Rooney, quien recientemente superó a Bobby Charlton como el máximo goleador de United, ya no juega como titular en su 13er año en el club de la Liga Premier. Ha anotado apenas dos veces en la liga.A Rooney, de 31 años, le quedan 18 meses en su contrato."A pesar del interés mostrado por los otros equipos, por el que me siento agradecido, quisiera poner fin a las especulaciones recientes y afirmar que me quedo con el Manchester United", dijo Rooney.United jugará contra Southampton en la final de la Copa de Liga el domingo, avanzó a los octavos de final de la Liga Europa y a los cuartos de final de la Copa FA, y está en el sexto peldaño de la Liga Premier.El técnico del United José Mourinho declaró el martes que no quiere forzar la salida de Rooney, a quien calificó de "una leyenda".También se ha hablado de que Rooney se iría a la MLS de Estados Unidos, mientras que el timonel de Ronald Koeman ha dicho que le interesaría traerlo de vuelta a Everton, donde Rooney inició su carrera.