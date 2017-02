Como hombres lo arreglamos: Jémez a Lavolpe

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Francisco Jémez, director técnico de Cruz Azul , reta a Ricardo La Volpe a decirle “vende humo” de frente, en lo oscurito.“Si él quiere entrar a un juego así y quiere calentar el partido, yo no voy a entrar en eso. Si quiere, lo invito, porque el sábado voy a estar en el Azteca, en un lugar oscurito y arreglemos nuestras diferencias como lo hacen los hombres”.No entiende porqué desde que llegó a México “se quieren meter conmigo, yo sólo soy un tipo que viene a trabajar, de forma tranquila, no sé a qué se debe esto”.Sobre el juego ante Querétaro, en la Copa MX, comentó: “Queríamos ganar por más goles, queríamos anotar más goles. El planteamiento da mucho arriba, pero no podemos exponernos tanto, pero hoy no teníamos nada que perder. Jugando así hay buenas cosas”.El triunfo le viene bien de cara al Clásico. “Las victorias siempre vienen bien. Ya queríamos un partido así, que nos salieran las cosas bien. Al América no se le gana con cualquier cosa, se le gana jugando bien. Vamos con todo por los tres puntos, y no porque sea América, sino porque nos urge sumar por donde estamos en la tabla”.Quiere que el equipo sea agresivo sí o sí. “No sé si llamar agresividad o intensidad, pero debemos salir con ella contra América y contra ellos debemos salir así o más intensos, porque al América no se le gana con poco”.Lo que sí pidió es que se respete más a Rodolfo Cota, quien fue abucheado por la afición. “Lo que hicieron con Cota es una pitada. No ha hecho nada para ganarse la animadversión. A mí no me van a manipular. Cota estaba llorando, es una verdadera pena. La afición de Cruz Azul , si hizo el chico algo, lo deben perdonar”.Jaime Lozano perdió su invicto como técnico del Querétaro, aunque hay cosas que resalta. “Me voy muy molesto por el resultado. Es verdad que fue un cuadro alternativo, dos debutantes, pero de todas formas no debimos jugar así. Es una lástima el resultado”.Negó que su equipo careciera de ambición. “Nos faltó arriesgarnos, ambición no, eso no le puede faltar nunca en un equipo, se tenía que perder algún día”.Además se dijo listo para enfrentar a los Pumas. “Es un equipo intenso que no da pelotas por perdidas, pero lo vamos a enfrentar con todo lo que tenemos”.