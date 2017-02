Apuestan la bolsa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

?Molesto por las declaraciones en las que Julio César Chávez Jr. dijo que lo iba a noquear, Saúl Álvarez le apostó a su rival su pago del próximo 6 de mayo y este afirmó con un apretón de manos.



Los mexicanos se enfrentan en el T-Mobile Arena de Las Vegas y la pelea ya tiene un ingrediente extra.



“Dice que me iba a noquear en 8 rounds, que me va a ganar y muy confiado, de hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba”, dijo el “Canelo” a ESPN.



“Claro, para mí es de caballeros, nos dimos la mano frente a las cámaras y eso cuenta en una persona; (apostamos) su bolsa, o se va con lo doble o se va con nada”.



El “Júnior” no le la vuelta al reto, pero aseguró que necesitan aclarar las condiciones de la apuesta.



“Tenemos que ver bien el acuerdo, yo creo, porque dijo que apostemos las bolsas, pero son diferentes bolsas. Creo que tendríamos que llegar a un acuerdo donde estuviéramos los dos de acuerdo si vamos a hacer la apuesta y hacerlo formal para que no haya ningún problema.



“Si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él agarre. Que sea algo coherente.



Creo que eso es lo de menos, la bolsa es lo de menos, creo que la pelea es lo más importante, pero no me gustaría tampoco su bolsa contra mi bolsa, si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pero si yo voy a ganar 6 millones, digamos, él ganaría 24. Pero vamos a ver, de que se va a apostar algo, se va a apostar”.



DISPAREJO

El ‘Canelo’ tiene una bolsa garantizada cuatro veces mayor que la ganancia de Chávez.