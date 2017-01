"Tuca" pide a futbolistas dejar de simular faltas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para dejar de complicar el trabajo de los árbitros en el balompié nacional, el director técnico de los Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti, exhortó a los jugadores a que “se dejen de mariconadas”.



“Que los jugadores dejemos las mariconadas. Que ya no alcanzan la pelota y ya se tiran, cualquier cosa y se tiran”, criticó el estratega felino en conferencia de prensa. De igual modo, el “Tuca” pidió a los futbolistas manejarse con honestidad dentro de la cancha, en referencia a las faltas fingidas dentro del área.



“Si queremos un mejor futbol, tenemos que erradicar esta vaca lechera que le damos a todos los jugadores para hacer todas sus artimañas” expresó. Pese a estar a favor de la tecnología en jugadas polémicas, el brasileño se lanzó contra algunos criterios del arbitraje.



“Mientras el futbol mexicano siga con cinco tarjetas (amarillas para ameritar una suspensión), es lo que más nos afecta, si engañas al árbitro y te amonesta qué carambas te importa, tú todavía tienes cuatro”, señaló enérgico. “Te valen madres, no sé cuál es la razón para esperar cinco tarjetas”.



Cuestiona a la FMF. “Tuca” criticó a la Federación Mexicana de Futbol por sus recursos en la formación de silbantes.



“Yo entendía hace 20 años que la cantidad de dinero que ingresaba a la Federación era para muchas veces ayudar a la formación de árbitros. Hoy, la Federación tiene una cantidad de dinero impresionante”, expuso con relación a los cartones amarillos por partido.



Finalmente, el DT confirmó al peruano Luis Advíncula como nuevo refuerzo de los regios, quien estaba a préstamo con Newell’s Old Boys, pero perteneciente al turco Bursaspor. “Ojalá sea pronto (su incorporación). Él llegando ya puede entrenar”.