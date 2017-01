Pretemporada de MLB tendrá 2 días menos desde 2018

NUEVA YORK (AP )

La pretemporada en las Grandes Ligas tendrá dos días menos a partir de 2018, cuando entrarán en vigencia las nuevas restricciones del contrato colectivo sobre las horas de inicio de los partidos en días que los equipos deben viajar hacia otra ciudad.



El día voluntario para reportarse de los lanzadores, cátchers y jugadores lesionados será 43 días antes de la jornada inaugural de la temporada regular, en vez de 45, según una copia del acuerdo obtenida por The Associated Press. Para el resto de los jugadores, la fecha será de 38 días en vez de 40.



La razón del cambio obedece al plan de pautar los 162 juegos de cada equipo en la campaña regular a lo largo de 187 en lugar de 183.



El asesor legal del sindicato de jugador, Matt Nussbaum, dijo que el objetivo del gremio será crear más días libres en la temporada "de una manera que no reste días en el periodo de vacaciones".



"A cada rato escuchamos y vamos a seguir escuchando que los entrenamientos de primavera toman mucho tiempo, y que los jugadores están listos mucho antes del día inaugural, pero creo que lo que el despacho del comisionado les dirá es que resulta complicado para los clubes reducir sustancialmente la pretemporada debido a que tienen diversos compromisos para montar un número determinado de juegos", comentó Nussbaum el lunes.



En cuanto a los días que toca la salida a otra ciudad, la hora del partido se definirá tras hacer el cálculo del tiempo de un vuelo sobre las 2 horas y media después de las 7 de la noche.



Las excepciones son con los juegos que ESPN transmite las noches de los domingos y los juegos después del 1 de junio en el actual estadio de Texas — donde los Rangers evitan partidos vespertinos durante buena parte de la campaña debido al calor.



Otra nueva regla para 2018 indica que no se puede fijar un partido antes de las 5 de la tarde cuando el equipo jugó en otra ciudad a partir de las 7 de la noche o más tarde. Hay excepciones sobre vuelos de 90 minutos o menos para iniciar series y en los fines de semanas con feriados.