Jaguares da la sorpresa y vence 0-1 al Toluca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El equipo de Chiapas se metió al Nemesio Díez siendo, en el papel, la víctima en terreno mexiquense, sin embargo, un gol de tiro libre y una buen planteamiento defensivo, le dieron a Jaguares tres puntos de oro en la lucha por el no descenso.



Luego del pitazo inicial en el partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga MX, ambas escuadras se manejaron con cautela dentro del terreno de juego, pasados los primeros 20 minutos el equipo de Hernán Cristante tomó la rienda de las acciones y empezó a tocar la puerta de Moisés Muñoz. Pero este domingo la efectividad de los Diablos se ausentó en el “nuevo infierno”.



Pocas oportunidades se generaron durante la primera mitad del encuentro, el calor de la ciudad de Toluca no influyó en favor de los locales.



Durante el segundo lapso la dinámica del choque no mejoró, tanto que el marcador se inauguró hasta el minuto 72 por medio de un tiro libre cobrado por el argentino Jonathan Fabbro que logró superar el mural escarlata y venció al arquero Alfredo Talavera que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco.



Cero a uno los Jaguares estaban dando la sorpresa en un Nemesio Díez que se quedó mudo tras un impresionante cobro de Chiapas.



En medio de un clima de impresión por parte de los Choriceros, el árbitro pitó el final sin que los locales pudieran hacer daño a la escuadra dirigida por Sergio Bueno.



Pese a los problemas extra cancha de los chiapanecos, la oncena jaguar rugió en el Nemesio Díez, situación que le brindó sus primeros tres puntos del torneo y la suma de unidades color dorado en su problemática porcentual.



Toluca, por su parte, vio cortada su racha perfecta en el certamen y cedió el primer puesto general a Tijuana. En la jornada 4, los Diablos Rojos visitarán al Pachuca, mientras que Chiapas Jaguar le hará los honores a los campeones Tigres.