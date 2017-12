Napout y Marin culpables en caso FIFA; sin fallo sobre Burga

NUEVA YORK (AP )

Un ex presidente de la Conmebol y el otrora mandamás del futbol brasileño fueron hallados culpables de corrupción por un jurado en Estados Unidos, que continuará deliberando la próxima semana sobre los cargos contra el ex líder de la federación peruana.



El jurado deliberó durante una semana antes de anunciar un veredicto parcial el viernes.



El paraguayo Juan Angel Napout, líder de la Conmebol entre 2014-15, y el brasileño Marin fueron declarados culpables de crimen organizado y fraude electrónico relacionado con la Copa América y la Copa Libertadores.



El jurado no logró un consenso sobre las acusaciones contra el peruano Manuel Burga.



Los tres fueron arrestados en 2015, cuando detonó el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA. La fiscalía los acusó de recibir millones de dólares en sobornos de firmas de mercadeo deportivo, a cambio de los derechos comerciales de torneos de futbol.