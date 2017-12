Fallece Dick Enberg, famoso comentarista deportivo

SAN DIEGO,California(AP )

Dick Enberg, un comentarista deportivo miembro del Salón de la Fama del beisbol, falleció a los 82 años.



La hija de Enberg, Nicole Enberg Vaz, confirmó el deceso a The Associated Press. Dijo que la familia se preocupó cuando su padre no llegó el jueves en un vuelo a Boston, y fue hallado muerto en su casa en La Jolla, un barrio en San Diego, con sus maletas listas.



Su hija indicó que la familia cree que Enberg murió de un paro cardíaco, aunque todavía no tienen la confirmación.



“Es muy, muy, muy estremecedor”, dijo Vaz, quien vive en Boston.



“Estaba ocupado con dos podcasts y estaba lleno de energía”.



La esposa de Enberg, Barbara, estaba en Boston aguardando por su llegada.



Enberg empezó su carrera de 60 años como comentarista del equipo de básquetbol de la universidad UCLA, y trabajó en Super Bowls, Juegos Olímpicos y partidos de béisbol de los Angelinos y los Padres, al igual que de los Rams de la NFL.



Se retiró de su trabajo en televisión con los Padres en octubre de 2016.



“Dick fue una institución en esta industria durante 60 años, y fuimos afortunados de contar con su voz en el micrófono para los partidos de los Padres durante casi una década”, dijeron los dueños de los Padres, Ron Fowler y Pëter Seidler.