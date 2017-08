Mayweather y McGregor están listos

LAS VEGAS(AP )

El carnaval finalmente llegó el martes a la ciudad. Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr montaron un desfile de modas antes de prometer nocauts en su anticipado combate de boxeo.Mayweather visitió un sombrero de fieltro y anteojos oscuros con armazón dorado, mientras que McGregor llegó en un traje de tres piezas, corbata y gafas de aviador, al realizar apariciones por separado ante varios cientos de personas que se congregaron frente a la arena en la que el sábado se intercambiarán golpes.Ambos tuvieron una breve confrontación verbal fuera del libreto en su camino a la salida de la arena. Sus guardaespaldas los mantuvieron a distancia y ambos peleadores son lo suficientemente inteligentes para no hacer algo que ponga en riesgo su enorme bolsa, en lo que podría ser el combate que más ganancias genere en la historia.“Es trabajo”, dijo Mayweather cuando se le preguntó si se estaba divirtiendo. “Mi trabajo es ser un peleador”.En tanto, McGregor reiteró su promesa de noquear a Mayweather en los primeros dos asaltos y afirmó que el boxeador se ha desesperado al hacer comentarios sobre su peso y condición física.“Que siga hablando del peso y la fatiga. Es lo único que hace”, dijo McGregor, astro de las artes marciales mixtas. “Pero le está hablando al nuevo dios del boxeo”.El público para uno de los últimos actos promocionales fue reducido y no muy extrovertido, especialmente después de esperar una o dos horas bajo un intenso calor para ver a los peleadores. No había nadie formado en las tres taquillas del T-Mobile Arena, en donde aún están disponibles varios boletos de alto precio.La mayor parte del salario de ambos peleadores vendrá de las ventas del pago por ver en la TV, y los primeros indicios revelan que podría romper todos los récords. Tan solo en Estados Unidos podría haber más de 50 millones de televidentes, y varios millones más alrededor del mundo.Los estimados varían, pero Mayweather podría embolsarse 200 millones de dólares y McGregor otros 100 millones.La promoción ha sido muy parecida a un acto circense, pero ambos peleadores dijeron que están enfocados en brindar un explosivo espectáculo la noche de la pelea.“Esta pelea no se irá a los 12 rounds”, afirmó Mayweather.“Creo que lo noquearé temprano, uno o dos rounds”, aseguró McGregor.Ambos peleadores lucieron relajados y confiados a tan solo unos días de un combate que por momentos parecía improbable y por otros, imposible. Sin embargo, se medirán a 12 asaltos y con reglas de boxeo en un pleito entre un campeón de la UFC que nunca ha boxeado a nivel profesional, en contra del maestro defensivo de su generación.