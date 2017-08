Cruz Azul defenderá su invicto de visita en Necaxa

(Tomada de la Red)

Necaxa y Cruz Azul se miden este miércoles en el Estadio Victoria como parte de la jornada 6 de la Liga MX.El equipo cementero llega con la esperanza de lograr un triunfo más no solo para mantener su condición de invicto, sino porque le abriría la posibilidad de ser sublíder a espera de otros resultados.América está un puesto arriba de los cementeros con 12 puntos y Monterrey es líder con 13.El plantel de Paco Jémez es tercer lugar con 9 puntos luego de dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Llegan a este compromiso con dos triunfos al hilo entre liga y copa. Además, en su último compromiso vencieron 2-1 al Atlas.Necaxa, por otro lado, es sexto lugar con 8 unidades producto de dos triunfos, dos empates y una sola derrota. En su duelo más reciente empataron a cero ante Toluca.De los últimos cinco enfrentamientos entre estos rivales dos fueron empates, dos triunfos para los rojiblancos y uno para Cruz Azul.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Cruz Azul con +125 por su victoria en comparación al +210 del empate y +240 por el triunfo de Necaxa.En caso de que los locales se impongan en el primer y segundo tiempo, los momios ofrecen +450, pero si esto lo logran los cementeros se da +275.El empate al medio tiempo con victoria para los locales en el complemento paga +600 y +450 si finalmente se impone La Máquina. Oddsshark añade que el over de 2.5 goles paga +115 y el under, -150. Si los dos equipos anotan se ofrece -110.Además la victoria de los hidrorrayos por un gol de diferencia paga +400, pero si así se imponen los capitalinos se da +275.PRONÓSTICO: Necaxa 1-2 Cruz Azul