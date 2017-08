Ex dirigente de Dínamo es tiroteado en Bosnia

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina(AP )

El polémico ex dirigente de Dínamo de Zagreb, Zdravko Mamic, fue tiroteado y herido en Bosnia, reportó la televisión estatal croata.



Mamic recibió un disparo en una pierna y fue llevado a un hospital local, reportó la televisión el lunes. La información señala que la herida no es grave.



La policía busca a dos posibles atacantes.



La prensa de Bosnia señaló que Mamic estaba en un servicio fúnebre de su padre en un cementerio cerca del pueblo de Tomislavgrad, cuando dos personas le dispararon desde un bosque cercano.



Mamic está involucrado en un caso de desfalco y fraude tributario en Croacia, y durante su juicio testificó el astro de Real Madrid y ex jugador de Dínamo, Luka Modric.



La fiscalía acusa a Mamic, su hermano y dos otras personas de desfalcar 15 millones de euros del club desde 2008, y de no pagar 1,6 millones de euros en impuestos.