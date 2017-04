Son Xolos súper líderes

TIJUANA, Baja California(GH)

Liderato parcial, liguilla asegurada y el volver a ganar en casa luego de tres encuentros, fue lo que consiguió el Club Tijuana con su victoria de 2-0 ante Toluca. Joe Corona y Víctor Malcorra hicieron los goles en el segundo tiempo.Desde la jornada 8 ante Monterrey por marcador de 2-0, Xolos no sacaba los tres puntos de su cancha y lo hizo ante Toluca, quien era el primer lugar del Clausura 2017 con 26 unidades; ahora los rojinegros son líderes con 28 puntos.Fue un encuentro cerrado, donde Xolos encontró la llave para abrir la puerta de Alfredo Talavera en la segunda mitad y así amarrar el boleto a la fiesta grande por segundo torneo consecutivo, logró que no conseguían desde la temporada donde fueron campeones en el Apertura 2012.Los primeros minutos fueron ofensivos, apenas a los 19 segundos, un remate de cabeza de Milton Caraglio se fue desviado, luego de que Avilés Hurtado recuperó el pase posterior al saque inicial y cedió a Víctor Malcorra para un centro por izquierda.A menos de dos minutos, el ex jugador del club, Gabriel Hauche mostró que iba a ser un dolor de cabeza para la defensa local, desbordó por derecha y probó a Gibran Lajud. Miguel Herrera , mandó a los suyos con un 4-4-2, donde el jugador más suelto era Avilés Hurtado, quien tiene libre albedrío para buscar las vías optimas de causar daño. Apareció por ambas bandas o por el centro, según la jugada.Mientras los Diablos Rojos se plantaron con un 4-1-3-2, donde el conductor del sentido de las acciones fue el argentino Pablo “Pitu” Barrientos y la movilidad en ataque corrió por responsabilidad de Hauche.Ambas escuadras tuvieron aproximaciones para abrir la cuenta en táctica fija, por Xolos, la de mayor presencia fue una volea de Paul Arriola, quien, salvo esa acción, se le apreció a destiempo con el esférico.Xolos arrancó el encuentro con dos jóvenes en la defensa, Carlos Vargas, de 18 años de edad, en la defensa central e Hiram Muñoz de 21 años, en la lateral por derecha.Para el complemento, los locales se fueron al ataque, pero la búsqueda del tanto cumplió su objetivo cuando a los 72 minutos, Víctor Malcorra envió un centro por izquierda que remató de cabeza Joe Corona por delante del manchó penal.Con los comandados por Hernán Cristante con líneas adelantadas y con dos revulsivos como Juan Martín Lucero y Matías Pisano en el terreno de juego, el Club Tijuana coqueteó con el segundo tanto. A los 78, Hurtado encontró libre al “Gato” Lucero en el área, pero el argentino recibió el pase y estrelló el balón ante Talavera.Cinco minutos después, en otra descolgada, Avilés perfiló de Malcorra de frente al marco y el 10 de los fronterizos no perdonó el tanto que cortó el ayuno de no ganar en casa.La afición tijuanense disfrutó la actuación del equipo y celebró cada circulación a favor de la redonda mientras corearon “¡Ole!”.