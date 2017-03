La NFL prepara cambios para acelerar el ritmo de los partidos

NUEVA YORK, EU(AP )

La NFL quiere complacer a los fanáticos que exigen más acción, menos interrupciones y que los partidos tengan una mejor fluidez.El comisionado Roger Goodell está de acuerdo con ello y el plan de la liga es acelerar el ritmo de los partidos, incluyendo el proceso para analizar las repeticiones y usar un cronómetro para los puntos extra. Además, la NFL analiza con las cadenas de televisión que las interrupciones comerciales sean más discretas."Yo veo muchos partidos como fanático y como comisionado", dijo Goodell a The Associated Press el miércoles, luego de enviar una carta a los fanáticos, esbozando las propuestas. "Lo percibo cuando veo la televisión o en un estadio, de que se puede hacer algo más para que el partido sea más atractivo para los fanáticos".Para las repeticiones, el árbitro ya no tendrá que meterse bajo un toldo para examinar la jugada. En su lugar, se le entregará una tableta en la cancha y podrá consultar en la sede de Nueva York. La decisión definitiva se tomará en Nueva York.Se necesitará el respaldo del 75% de los 32 dueños de equipos, en la reunión anual la próxima semana, para que los cambios puedan entrar en vigencia.Además del cronómetro para los puntos extra cuando no corresponda una pausa de la televisión, la liga considera fijar un plazo de tiempo para reiniciar el partido tras un touchdown.Y con el fin de darle más fluidez a los partidos en el terreno y para la teleaudiencia, las pausas para la emisión de comerciales durante los cuatro periodos serán reducidas de 21 por partido a 16 (cuatro por cada parcial), aunque cada una durará 30 segundos más.También se tendrá una pausa al final del primer cuarto y otro al final del tercero.Los equipos tampoco podrán hacer un reclamo cerca del final de la pausa por comerciales, lo que significa que no se repetirán las escenas de árbitros informándole a la teleaudiencia, terminada la pausa, que se está analizando una repetición, con el que el canal vuelve a otra tanda de comerciales. Si un equipo apela un fallo en ese momento, el análisis será hecho durante los comerciales.El cambio más significativo será centralizar las decisiones de los árbitros en las repeticiones. Aunque Nueva York ha estado involucrado en el proceso todos estos años, el árbitro siempre había tenido la última palabra.