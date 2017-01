Juventus sigue imparable al vencer 2-1 a Lazio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Juventus de Turín mantiene el paso ganador en casa con 27 triunfos consecutivos al vencer 2-0 a la Lazio, en partido de la fecha 21 de la Serie A del calcio italiano disputado en el Juventus Stadium.



Las anotaciones para esta nueva victoria de la “Juve” en casa, donde no se ve que lo pare nadie, fueron obra de los argentinos Paulo Dybala a los cinco minutos de juego, y de Gonzalo Higuaín en el 16.



El triunfo le permite a la “vecchia signora” mantenerse en la cima de la clasificación general con 48 unidades y con un encuentro todavía pendiente, además de sumar 278 minutos sin recibir gol en la liga en su estadio. La Lazio se quedó en 40 puntos.



Como ha sido costumbre en el conjunto que dirige Massimiliano Allegri a lo largo de esa racha interminable como local, salió a imponer sus condiciones y de inmediato se puso adelante en el marcador con el tanto de Dybala.



Inmediatamente después, Higuaín puso cifras definitivas al encuentro aunque bien pudo ampliar el marcador a la “Juve” no puso porque el rival apretó y cerró la marca para no llevarse un marcador más abultado.