Nos quedamos en la orillita: Antonio Mohamed

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Nos quedamos en la orillita”, esa fue la definición que tuvo Antonio Mohamed, director técnico de los Rayados de Monterrey, después del empate frente a Cruz Azul El técnico argentino afirmó que la igualada se debió a que “en un minuto se nos juntaron tres problemas, y ahí Cruz Azul aprovechó”, manifestó un tanto molesto por no haber podido mantener la ventaja de dos goles.Esos tres problemas fueron, de acuerdo con el timonel: “Primero se nos lesiona Carlitos (Sánchez) cuando anota el gol, parece que fue un tirón, seguramente se perderá una semana; después vino la expulsión (de Walter Ayoví) y enseguida el penalti. Todo eso nos condicionó el juego y ya no pudimos hacer lo que hicimos bien en la primera parte”, lamentó el técnico de los Rayados.Pero Antonio Mohamed no se va amargado con el resultado, pues “al final es un punto y es un punto de visita. Hicimos un muy buen primer tiempo, la estrategia que planteamos nos dio buen resultado, pero después hubo factores en contra que nos condicionaron el juego y Cruz Azul hizo lo suyo, metió mucha gente al frente y nos empató, muy bien, no hay de qué quejarse”.Y tampoco optó por echarle la culpa al arbitraje. “Los árbitros hacen su trabajo, aciertan y fallan porque es una condición normal, pero para mí hizo un buen trabajo”, dijo.En tanto que Hugo González, portero de los Rayados y quien debutó en el torneo con el equipo regio, aceptó que “nos vamos con un poco de bronca por el empate al final. Definitivamente teníamos el partido en la bolsa, pero Cruz Azul se nos vino encima y el gol, pues fue un accidente. Está bien, no nos vamos felices, pero lo dimos todo”.Finalmente, José Basanta manifestó que el resultado “es muy justo, tanto por lo que hicimos nosotros como por lo que hicieron ellos. La expulsión cambió todo, se nos echaron encima y casi aguantamos, casi, al final nos empatan en una jugada accidental”.Agregó que Monterrey “está haciendo bien las cosas en este torneo y para tres jornadas que van llevamos buenos puntos, siempre es importante ganar, pero dadas las circunstancias, aunque que te igualen al final y es amargo, pues sumamos de visita y eso siempre ayuda”.