Chivas no puede con Xolos; cae en casa 0-1

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la semana, Matías Almeyda y Miguel Herrera cruzaron una especie de batalla verbal. “El Piojo” acusó al argentino de querer ser un candidato a dirigir la selección mexicana, cuando aseguró que los técnicos tricolores no apuestan por el talento nacional.Guerra de palabras que se hizo efectiva en el terreno de juego. Tanto “ Xolos ” como las Chivas intercambiaron golpes en la primera mitad. Ambos equipos pusieron balones en el travesaño, pero los 45 minutos iniciales terminaron sin daño.Sólo quedaron en alaridos los envíos de Edwin Hernández, al minuto 10’, por parte de la escuadra tapatía y de Paul Arriola al 38’, de los fronterizos. Su tiros buscaban anidarse, pero el horizontal les negó la apertura en el marcador.Guadalajara fue mejor, pero no pudo reflejarlo con anotaciones. La parte inicial que realizó resultó vistosa y agradable por la propuesta que planteó, pero el gol se le negó una y otra vez. La segunda mitad también tuvo intensidad. Ambas escuadras estuvieron decididas a no guardarse nada, en la búsqueda de los tres puntos.El Rebaño Sagrado apostó por la velocidad de sus volantes para tratar de herir a los canes. Tijuana, en cambio, fue más calculador. Siempre tenía mayor elaboración en la mitad de la cancha, pero buscaba la profundidad con Avilés Hurtado y Milton Caraglio.Fue este úttimo al 73', quien tuvo los arrestos para enviar su cabezazo sólido y certero a la portería de Rodolfo Cota. Anotación que pone a Chivas con su primera derrota de la campaña y con preocupaciones para Matías Almeyda.