Eliminan a Andy Murray en octavos del Abierto Australia

Melbourne, Australia (AP)

Andy Murray no romperá su sequía en el Abierto de Australia este año tras su sorpresiva eliminación en octavos de final el domingo ante Mischa Zverev, número 50 del mundo.El británico, número uno del mundo y cinco veces finalista en Melbourne Park, se vio superado por el zurdo alemán por 7-5, 5-7, 6-2, 6-4.Esta es la primera vez desde 2002 que los dos principales cabezas de serie no alcanzan los cuartos de final del Abierto de Australia, la primera también en un torneo del Grand Slam desde Roland Garros en 2004."Ahora mismo estoy decepcionado", dijo Murray. "Pero he sufrido derrotas duras antes y me recuperé de ellas".Zverev atacó a Murray, abandonando su característico juego desde el fondo de la pista y ganó 65 de 118 puntos en la red.El alemán de 29 años firmó algunas voleas sorprendentes aunque, para él, al final del encuentro todo era una nebulosa."Honestamente, no lo sé, fue como si estuviese en un pequeño coma, serví y rematé de volea para abrirme camino", manifestó Zverev. "Honestamente hubo algunos puntos en los que no sé cómo hice".Las ausencias del seis veces campeón Novak Djokovic — que cayó en segunda ronda ante Denis Istomin — y Murray en los cuartos de final abren las opciones para quienes sobreviven en el primer grande de la temporada.Zverev se medirá en la siguiente ronda al suizo Roger Federer, que atesora 17 majors en su palmarés y regresa a la competición tras una larga lesión, tras vencer al quinto preclasificado Kei Nishikori.El campeón del Abierto de Estados Unidos, Stan Wawrinka, aumenta sus opciones al título tras superar a Andreas Seppi 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (4). Su proximo rival será Jo-Wilfried Tsonga, que venció a Dan Evans por 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.En la otra mitad del cuadro, el español Rafael Nadal es el único que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam — tiene 14, pero no se corona en uno de los cuatro importantes desde París en 2014.En el cuadro femenino, la vigente campeona de Roland Garros, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, se clasificó para cuartos de final en Melbourne Park por primera vez en su carrera tras deshacerse de Sorana Cirstea por 6-2, 6-3."Cuando ganas uno (major), tienes la confianza y la fe en ti misma de que puedes hacerlo de nuevo", señaló.Venus Williams, de 36 años y siete veces campeona de majors, doblegó 6-3, 7-5 a la alemana Mona Barthel para colocarse por novena vez en su carrera dentro de la ronda de las ocho mejores del certamen.Barthel, ubicada en el puesto número 181 del ranking, debió ganar tres encuentros en la fase clasificatoria. En las primeras tres rondas del torneo, superó a dos invitadas australianas y a la boricua Mónica Puig, campeona olímpica.En su siguiente encuentro Williams se medirá a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (preclasificada 24), quien venció 6-3, 6-3 a su compatriota Svetlana Kuznetsova (octava).La alemana Angelique Kerber, campeona defensora y primera del ranking, fue eliminada por la estadounidense Coco Vandeweghe.