Xolos vence a Chivas en su casa

ZAPOPAN, Jalisco?(Agencias)

Cada vez que el Guadalajara recibe a Tijuana, encuentra un tormento.Anoche no fue la excepción. Bastó una jugada, un solo cabezazo para que las Chivas perdieran el invicto en el Clausura 2017, al caer con los Xoloitzcuintles que anotaron por la vía de Milton Caraglio (71’).El equipo de Matías Almeyda se queda con cuatro puntos de nueve posibles; el de Miguel Herrera alcanzó seis unidades y alcanza la segunda posición del Clausura 2017.La anotación del ariete rojinegro resultó producto de un cabezazo sólido, en el área chica, que Rodolfo Cota no salió a cortar, aunado a la marca tibia de Oswaldo Alanís, quien nunca incomodó el remate.Durante la semana, Matías Almeyda y Miguel Herrera cruzaron una especie de batalla verbal. “El Piojo” acusó al argentino de querer ser un candidato a dirigir la selección mexicana, cuando aseguró que los técnicos tricolores no apuestan por el talento nacional.Guerra de palabras que se hizo efectiva en el terreno de juego. Tanto Xolos como Chivas intercambiaron golpes en la primera mitad. Ambos equipos pusieron balones en el travesaño, pero los 45 minutos iniciales terminaron sin daño.El Rebaño apostó por la velocidad de sus volantes. Tijuana, en cambio, fue más calculador. Siempre tenía mayor elaboración en la mitad de la cancha, pero buscaba la profundidad con Avilés Hurtado y Milton Caraglio. Fue este último, quien tuvo los arrestos para enviar su cabezazo sólido a la portería de Rodolfo Cota. Anotación que pone a Chivas con su primera derrota de la campaña y con preocupaciones para Matías Almeyda.Rodolfo CotaOsvaldo AlanísCarlos SalcidoEdwin HernándezOrbelín PinedaJesús SánchezMichael PérezAlan PulidoJavier LópezÁngel ZaldívarRodolfo PizarroDT Matías AlmeydaGibrán LajudGuido RodríguezJuan C. ValenzuelaDamián PérezMichael OrozcoVíctor AguileraVíctor MalcorraPaul ArriolaJoe CoronaAvilés HurtadoMilton CaraglioDT Miguel Herrera