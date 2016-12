Moisés Muñoz no quiere ser banca en América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la llegada del argentino Agustín Marchesín y la incertidumbre sobre su futuro, el portero, Moisés Muñoz, está consciente que, de seguir con las Águilas, habrá más competencia por la titularidad en la portería, aunque también considera que ninguno merece estar en el banquillo de suplentes.



“Yo no tengo ningún problema para competirle, pero habría que ver qué es lo que pasa, porque yo veo difícil que un portero de la calidad de Marchesín y de la mía esté en la banca”, señaló.



Al guardameta de 36 años le restan seis meses de contratos con los de Coapa y de seguir, sabe que la pelea con el sudamericano será muy difícil por la calidad de ambos.



“Tanto él como yo queremos jugar y creo que para los dos va a ser una situación complicada estar en la banca, aunque habría una mayor competencia”, agregó.



A pesar de las especulaciones sobre su futuro, Muñoz Rodríguez agradeció el apoyo de los aficionados americanistas durante sus cuatro años con el equipo y afirmó que ahora sólo piensa en la final del Apertura 2016 contra Tigres.



“Estoy enfocado en lo futbolístico, y como ya lo he comentado, hasta que termine la competencia con América en ese momento me sentaré para ver las opciones que tengo y de ahí tomar una decisión”, sentenció.