La detención de Lozano sentará precedente: Horacio Nava

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La detención del titular de la Federación de Atletismo, Antonio Lozano, constituye un hecho histórico en el deporte, al ser el primer presidente de una federación deportiva que es detenido.



Aunque resulta verdaderamente alarmante que en lugar de hablar de logros, los ojos del País se vuelquen a noticias polémicas de esta índole, el hecho representa el primer paso en la búsqueda de la transparencia en el deporte amateur.



Se entrevistó al marchista Horacio Nava, quien desea que lo acontecido traiga en un futuro no muy lejano más y mejores oportunidades para todos los atletas que forman parte de dicha federación.



México merece que el deporte sea transparente, y que sus recursos vayan a quienes se esfuerzan día con día en alcanzar metas, en subir al podio y poner a nuestro País en la élite mundial.



- ¿Qué opinión te merece la detención de Antonio Lozano?



- La verdad es una situación muy lamentable, yo creo que sea cual sea la persona que esté inmiscuida en estos asuntos es complicado, es feo y más que sea en el deporte, y sobre todo en un País donde no abundan los recursos, entonces sin hacer leña del árbol caído, que se juzgue a los culpables y el que tenga la culpa que pague, porque no es justo.



- ¿Te imaginabas que la Federación de Atletismo se vería envuelta en una situación así?



- Es un evento sin antecedentes, yo creo que si le preguntas a cualquier persona que ha estado en el deporte, y si se habla de un presidente de federación nosotros decimos que es intocable, que no lo pueden quitar; ojalá se juzgue bien, si es culpable que pague, y si no que salga libre. Pero esto habla de algo importante, de que ya no podemos dejarnos y es algo positivo.



- ¿Este hecho sentará un precedente para las demás federaciones deportivas?



- Antes el presidente de federación era omnipotente, ni el Presidente de la República lo podía quitar, ni podía hacer algo y ahora es un parteaguas porque los deportistas no van a tener miedo, los mismos presidentes de federaciones, los que están y los que vengan van a pensarla dos veces antes de hacer algo turbio. No sé si sea culpable o no y por qué cantidades de dinero, pero yo creo que va a ser algo importante y va a dejar precedentes para que no se vuelva a hacer.



- ¿Cómo afecta este hecho al atletismo?



- Creo que es lamentable que el deporte se vea manchado de esta manera, que en lugar de hablar de resultados y de logros deportivos se esté hablando más de esto. A lo mejor patrocinadores o algunas empresas no se van a acercar, pero creo que cuando se empiece a limpiar esto va a generar más apoyos. Por el momento creo que será un poco complicado para todos, pero en futuro va a ser lo mejor; era algo que ya debería haber pasado, desde hace mucho se decía de irregularidades, pero no pasaba nada.



- A corto plazo, ¿cómo beneficiará este hecho al deporte?



- Para hacerlo transparente, las personas que estén en las federaciones o en algún puesto público deportivo están para servir, deben ser las que apoyen más y que estén al pendiente del deportista, para eso están y no para ejercer autoritarismo. Ojalá y después de esto la persona que llegue tome en cuenta a todo el atletismo.