Personaje 2016: Tania está en la cumbre

TIJUANA, Baja California(GH)

Tania Arrayales es un orgullo de Tijuana.



El 2016 fue un año lleno de éxitos que incluyó el primer lugar en el ranking mundial juvenil en la modalidad de sable de la FIE (Federación Internacional de Esgrima), medallista de oro en Copa del Mundo y fue séptimo lugar por equipos en Juegos Olímpicos de Río,

Los premios y reconocimientos internacionales la llenan de orgullo, pero explicó que su mayor reto es ser ella misma.



“Seguir siendo la misma persona, siendo humana y nunca cambiar, esa siempre es mi meta principal, mantener los pies en la tierra, siempre”.



Cumplidos los 20 años las categorías cambian en esgrima, de junior a senior,sin embargo, a Tania, que ha estado en las dos, no le representa ninguna dificultad.



“No siento una diferencia, obviamente la competencia es mucho más fuerte en ‘senior’ que juvenil pero como he estado compitiendo con las dos y clasificamos a Juegos Olímpicos de Río con la categoría senior, me siento muy bien, con experiencia, no me siento como chiquita y a mi nivel todavía me falta mejorar”.



El reconocimiento como la mejor en el ranking mundial en su categoría le fue otorgado en Moscú, Rusia; la convierte en la segunda mexicana en lograrlo, Paola Pliego lo obtuvo en el 2014.

La distinción es algo que no esperaba pero no lo veía como imposible.



“No lo esperaba la verdad, fue algo que se dio con el tiempo y estoy muy feliz por haber obtenido ese logro, yo con el tiempo y con las competencias que tenía sabía que ese primer lugar no estaba muy lejos”.



También dijo que ser reconocida por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) al ser séptimo lugar en Juegos Olímpicos por equipos junto a sus compatriotas Úrsula González y Julieta Toledo y el Premio Estatal del Deporte la impulsa a seguir trabajando.



“Estoy muy contenta de haber ganado ese premio y orgullosa, pues me impulsa mucho, ya que es un reconocimiento por todo el esfuerzo y sacrificio”.



Cómo fue que surgió su pasión hacia la disciplina de esgrima.

“Se va tomando con el tiempo, a mí me interesó, yo soy muy curiosa y fui a practicarlo unos días, al principio como que no me gustaba tanto pero ya con el tiempo entre más aprendía y más sabía lo que era y salía a competencias, se va agarrando como la pasión”.



La meta personal de la bajacaliforniana, además del deporte, es estudiar.



“En esgrima, seguir trabajando y terminar mi preparatoria que quiero cumplir ya, y me gustaría ser diseñadora de interiores”.



Tijuana está próxima a ser sede de la Copa del Mundo Juvenil de Esgrima Florete Varonil en el mes de enero del 2017. Tania Arrayales expresó que es un paso para que se conozca más la disciplina.



“Yo creo que es muy bueno, que crezca la esgrima aquí en el Estado y en México y que se haga más conocida”.



Sobre si considera que hay apoyo en Tijuana para la esgrima, dijo que cree que lo que falta son competencias.



“Creo que estamos muy bien, cuando yo empecé la esgrima aquí no era muy conocida, no había tanto apoyo, pero ahorita hay muchísimo por parte del INDE y por el Estado, esta super avanzado la esgrima aquí en Tijuana, vamos muy bien, yo creo que lo que hace falta es más fogueo fuera del País”.



Respecto a si están entre sus planes los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dice que solo se enfoca en el presente.



“Creo que es paso a paso, año con año yo me voy como en el presente, me pongo metas y las trato de cumplir, entonces yo creo que sí, el 2017 puede ser un muy buen año y nos seguimos preparando para Tokio”.



Tania Arrayales tiene presente que no debe perder la humildad.



Siguientes competencias para Tania en el 2017:

Copa del Mundo en Nueva York del 27 al 29 de enero.

Torneo Satélite en Cancún el 4 de febrero.

Copa del Mundo en Grecia 17 de febrero.



Logros 2016

Copa del Mundo de Esgrima 2016 Plovdiv, Bulgaria medalla de oro al vencer a la rusa Anna Bashta 15-10.

Séptimo lugar por equipos en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Primer lugar en el ranking mundial de la FIE en su categoría junior en sable femenil

Campeonato Panamericano 2016, Panamá sable por equipo medalla de plata

Campeonato Mundial Junior y Cadetes 2016, quinta femenil.