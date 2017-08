Ratifican suspensión de por vida por casos de dopaje en IAAF

LAUSANA, Suiza(AP )

Se ratificaron el lunes las suspensiones de por vida para el hijo del ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) Lamine Diack y el ex presidente de la Federación Rusa de Atletismo por un caso de dopaje y soborno.



El Tribunal de Arbitraje del deporte indicó que su panel de jueces descartó las apelaciones interpuestas para prevenir la sanción por parte de Papa Massata Diack y el ex tesorero de la IAAF, Valentin Balakhnichev.



También se confirmó la suspensión de por vida para el entrenador, Alexei Melnikov, quien estaba al frente del programa de atletismo de fondo.