Goodell negocia extensión por 5 años con NFL

(AP )

La NFL trabaja para extender cinco años el contrato del comisionado Roger Goodell, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.



La persona habló bajo condición de anonimato debido a que aún no se completa el acuerdo. La extensión finalizaría al término de la campaña 2024.



El contrato de Goodell vence después de la temporada 2019 y el acuerdo colectivo de trabajo expira al finalizar la campaña de 2020.



Goodell se convirtió en comisionado en 2005 y para la temporada de 2015 recibió un salario de poco más de 31 millones de dólares.



Debido a que la oficina de la liga ya no está clasificada como una organización exenta de impuestos, ya no es obligatorio que se difunda el sueldo del comisionado.