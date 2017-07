Boasson Hagen gana etapa, Froome sigue líder en Tour

SALON-DE-PROVENCE, Francia(AP )

Sin exigirse mucho en la antesala del último gran reto de sus rivales, Chris Froome conservó el viernes el maillot amarillo tras la 19na etapa del Tour de Francia, que ganó el noruego Edvald Boasson Hagen.Boasson Hagen se sumó a un grupo de fuga para imponerse en 5 horas, 6 minutos, 9 segundos en la etapa más larga del Tour, un recorrido principalmente plano de 223 kilómetros entre Embrun y Salon-de-Provence.El ciclista del equipo Dimension Data formó parte de un grupo de 20 ciclistas que se alejó del pelotón. Froome y su equipo Sky no intentaron neutralizar la fuga, tomando en cuenta que no había ningún ciclista que le dispute el maillot amarillo al campeón británico.Después de dos jornadas en los Alpes, Froome tiene la mira puesta en la contrarreloj individual del sábado en Marsella, la última oportunidad para que sus perseguidores lo bajen del trono antes del cierre de la carrera el domingo en París.Froome conservó su delantera de 23 segundos sobre Romain Bardet en la clasificación general. El colombiano Rigoberto Urán sigue tercero, a 29 segundos.“Decidimos sencillamente tomarlo con calma y recuperarnos un poco”, dijo Froome, quien arribó con el pelotón de los líderes de la carrera a más de 12 minutos de Boasson Hagen y el grupo de fuga. “Todos estuvieron de acuerdo en tomarlo con calma”.Al acercarse a la meta, Boasson Hagen y el alemán Nikias Arndt giraron a la derecha en una rotonda, mientras el resto de los competidores giraron a la izquierda. Su ruta resultó ser la más corta, y Boasson Hagen superó a Arndt con una potente aceleración para adjudicarse la etapa. Arndt arribó a cinco segundos, y Jens Keukeleire llegó tercero, a 17.Keukeleire fue uno de los que giró a la izquierda en la rotonda, y de inmediato se dio cuenta que había cometido un error.“Ahí me di cuenta: debimos haber girado a la derecho”, dijo el belga. “El (Boasson Hagen) es uno de esos ciclistas que se va a escapar si le otorgas 10 metros de ventaja”.Boasson Hagen logró su tercera victoria en el Tour, después de dos en 2011. Dijo que había estudiado la ruta, incluyendo el camino más corto en la rotonda.“Estaba buscando oportunidades, y llegó en la rotonda”, indicó. “Sabía que la derecha sería más rápida”.Boasson Hagen arribó segundo en la séptima y 16ta etapas, y tercero en la 11ra y 14ta.“No fue necesario un final fotográfico esta vez, por fin tuve mi victoria”, comentó el noruego.