Blatter dice fue entrevistado por EU y colabora con Suiza

ZÚRICH(AP )

Joseph Blatter se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero afirmó que no es un sospechoso en su investigación sobre corrupción en la FIFA.



"Nunca fui un sospechoso ni estuve bajo investigación por parte de la justicia estadounidense. Jamás", señaló el viernes el expresidente de la FIFA.



Indicó que su más reciente contacto con "abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos" fue hace varios meses en Suiza, y agregó que ese encuentro contó con la presencia de abogados de la FIFA.



"He sido investigado por dos o tres asuntos, pero no hay delitos. Así que el único caso que tengo pendiente es el caso suizo", agregó Blatter, al ofrecer algunos inusuales detalles sobre las pesquisas estadounidense y suiza que sacudieron a la FIFA hace casi dos años, y que eventualmente provocaron su salida del cargo.