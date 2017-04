Xolos van por el pase

TIJUANA, Baja California(GH)

Por amarrar el pase a la liguilla, por el primer lugar de la tabla y por llegar embalado a las instancias definitivas, Xolos se enfrenta hoy a Toluca en el Estadio Caliente por la fecha 15 del Clausura 2017 de la Liga MX.Canes Aztecas y Diablos Rojos son segundo y primero de la competencia con 25 y 26 puntos respectivamente. Con un empate, los dos estarían clasificados a la fiesta grande.Los de Miguel “Piojo” Herrera, ostentan una racha de no ganar en casa desde el 24 de febrero, cuando vencieron 2-0 a Monterrey en la jornada 8, después del encuentro ante los regios, tienen dos empates y una derrota.La racha podría llegar a su fin ante el equipo Centenario del Estado de México, que solo se han impuesto en una ocasión en nueve visitas al Mictlán, (1-0, Apertura 2014).Xolos es la ofensiva más letal del campeonato con 27 tantos a favor, pero no se han sido tan apabullantes en las últimas dos victorias.Toluca es un conjunto que ha rotado sus piezas en medio campo para ajustarse al rival, pero apuesta por el dinamismo que pueden ofrecer elementos como el ex rojinegro, Gabriel Hauche. Miguel Herrera estaría cumpliendo su último juego de suspensión, luego de verse involucrado en un incidente de insultos con un aficionado tras ser expulsado ante Santos en la jornada 11.XOLOS VS. TOLUCAFecha: HoyHora: 19:00 horasEstadio: CalienteÁrbitro: Roberto RíosTransmisión: Tv Azteca