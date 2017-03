México por el liderato del Hexagonal ante Costa Rica

(Tomada de la Red)

La Selección Mexicana regresa a la actividad oficial con el duelo ante Costa Rica a realizarse el viernes en el Estadio Azteca.El equipo de Juan Carlos Osorio solo tuvo un partido amistoso este año ante Islandia que permitió al estratega redondear el plantel para el duelo de Hexagonal de Concacaf.El Tri es segundo lugar con cuatro puntos luego de una victoria 1-2 ante Estados Unidos y un empate a cero ante Panamá. Por otro lado, el equipo de Costa Rica es líder con dos triunfos, 0-2 ante Trinidad y Tobago y 4-0 frente a Estados Unidos.Cabe resaltar que hasta ahora ningún equipo ha logrado marcar siquiera un gol ante los ticos.Además, el cuadro visitará el Estadio Azteca, donde venció históricamente a la Selección Mexicana en 2001 en el llamado Aztecazo.Ahora, el cuadro de Óscar Ramírez tratará de repetir la hazaña ante los de Osorio para alejarse en el Hexagonal. A pesar de sus mejores números hasta ahora, Costa Rica no es favorito en las apuestas deportivas El triunfo del equipo visitante paga +550 en comparación al -163 de la Selección Mexicana y +240 del empate. Los momios además indican que un over de 2.5 goles paga +120 y el under, -120.Un triunfo de 1-0 del Tri otorga +450 y 2-0, +550. Estos mismos marcadores, pero a favor de los ticos pagan +550 y +1200, respectivamente. Oddsshark además reporta que si el Tri se impone al final de ambas mitades de juego se ofrece +150, pero si hay empate al medio tiempo y después vencen los locales asciende a +275. Un empate parcial con triunfo tico al 90' da +1200.El empate a cero se cotiza en +650 e igualar a uno da +550.PRONÓSTICO: México 2-1 Costa Rica