Jamie Vardy dice que ha recibido amenazas de muerte

LONDRES(AP )

El delantero Jamie Vardy dijo que ha recibido amenazas de muerte desde que el técnico Claudio Ranieri fue despedido por su club Leicester el mes pasado.



Vardy fue identificado por la prensa británica como uno de los jugadores que tuvo conversaciones con los dueños de Leicester antes de que Ranieri fuese cesado el mes pasado, cuando los improbables campeones defensores de la liga Premier atravesaban un pésimo momento.



Vardy ha negado haber tenido algo que ver con el despido de Ranieri, pero de todas formas ha sido blanco de amenazas de hinchas furiosos.



"La historia es publicada y la gente la lee, la cree, y empiezas a recibir amenazas sobre tu familia, tus hijos, todo", dijo Vardy durante una concentración con la selección inglesa.



"Por las redes sociales, caminando por la calle, por todos lados. Francamente, las recibo todas las semanas. Parece que no le caigo bien a los hinchas".



Indicó que también ha afectado a su familia.



"No les hago caso, pero cuando la gente intenta bloquear el camino de mi esposa (Rebekah) cuando está manejando con los niños en el asiento trasero, ya es demasiado", agregó. "Ha sucedido varias veces. Es aterrador. Lo único que puede pasar es que los veten de Twitter".



Vardy dijo que intenta no hacer caso a los insultos, y que se concentra en ayudar a Leicester en su campaña en la liga Premier y en la Liga de Campeones, donde enfrentar a Atlético de Madrid en los cuartos de final.



Vardy fue fichado por Leicester en 2012, cuando jugaba con el club semiprofesional Fleetwood Town. El ariete de 30 años tuvo la temporada de su vida la campaña pasada, cuando anotó 24 goles, aunque este año sólo suma 10 tantos.



"Me insultan en todos los estadios", dijo.