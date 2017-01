Cruz Azul rescata empate agónico ante Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

El argentino Nicolás Sánchez anotó en su propia portería en los descuentos y Cruz Azul se recuperó de una desventaja de dos goles para empatar el sábado 2-2 ante Monterrey en un partido por la tercera fecha del torneo Clausura mexicano.El colombiano Dorlan Pabón convirtió un penal a los 21 minutos y el uruguayo Carlos Sánchez agregó un tanto a los 40. Con ello, parecía que los "Rayados" se llevarían su primer triunfo en el estadio Azul desde el Apertura 2009.Pero el ecuatoriano Ángel Mena descontó a los 53 y Sánchez cometió el autogol a los 90 para darle la igualdad a la "Máquina".Sánchez, seleccionado de su país, salió lesionado de la pierna derecha tras marcar su gol. El equipo no ha dado un reporte sobre la gravedad de la lesión.Pese a dilapidar la ventaja, Monterrey se mantiene como uno de los invictos del torneo y con sus cinco puntos se ubica cuarto de la clasificación, a la espera de los demás resultados de la fecha. Cruz Azul llegó a cuatro y ocupa el octavo puesto.Monterrey se puso al frente cuando el portero local Jesús Corona derribó dentro del área al argentino Rogelio Funes Mori. Pabón convirtió con un tiro rasante al costado derecho del arquero celeste, quien alcanzó a tocar la pelota pero no pudo evitar la anotación.Poco antes del descanso, el paraguayo Celso Ortiz filtró un pase por el centro del área para Sánchez, quien convirtió con un tiro rasante hacia el poste izquierdo de Corona.En el arranque del segundo tiempo, el paraguayo Iván Piris cometió una falta sobre su compatriota Jorge Benítez y Mena cobró con un tiro por el centro del campo. Con las piernas, el arquero Hugo González alcanzó a desviar el esférico pero no lo suficiente.Monterrey se quedó con 10 hombres a los 57, cuando fue expulsado el ecuatoriano Walter Ayoví y la "Máquina" dominó los minutos finales hasta encontrar el empate cuando el argentino Julián Velázquez conectó un remate que se estrelló en el travesaño. El rebote le cayó a Sánchez, quien en su intento por despejar metió la pelota en su propia meta.