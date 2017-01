Bautista, feliz en Toronto pese a aceptar menos dinero

TORONTO (AP )

José Bautista afirmó el sábado que aceptó menos dinero del que podría haber ganado, a fin de permanecer con los Azulejos de Toronto. Y el dominicano se mostró feliz, pese a no suscribir el contrato de largo plazo que hubiera preferido.



El toletero, quien se había declarado agente libre, accedió el martes a un convenio por una temporada y 18,5 millones de dólares, que incluye opciones mutuas de renovación por varios años más.



Bautista, de 36 años, dijo que quería quedarse en Toronto porque ha jugado mucho tiempo en la ciudad y porque es aquí donde ha tenido éxito. Aunque no sabía si su regreso era posible, consideró que hubo interés mutuo todo el tiempo.



"Uno obtiene lo que obtiene, y lo más importante es estar contento", explicó el dominicano. "Estoy contento y en el lugar donde quiero estar".



Bautista, ídolo de los fanáticos locales, sonó 22 cuadrangulares y produjo 69 carreras el año pasado, con un promedio de .234, pese a perderse actividad por las lesiones.



Hace un año, el quisqueyano pidió a Toronto un contrato que habría ascendido a 150 millones de dólares. Ese pacto no se materializó, y a Bautista le habría afectado el hecho de que otros equipos debieran perder una alta selección en el draft si lo contrataban.



No aceptó la oferta calificada por un año y 17,2 millones que le plantearon los Azulejos al concluir la campaña. En vez de ello, decidió probar suerte como agente libre.