Floyd y McGregor, puro show

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de su combate ante Andre Berto, en septiembre de 2015, Floyd Mayweather Jr. anunció su retiro del cuadrilátero.



El estadounidense dijo que ya había conseguido todo en su carrera y no tenía hambre de algo más. Irse con 49 victorias y cero derrotas era muy gratificante.



Pasaron muchos meses y "The Money" cumplía con su palabra. Sin embargo, en mayo del año pasado declaró que regresaría al ring si el combate era contra la estrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor.



La pelea sonaba muy llamativa, tanto en lo deportivo como en lo económico. Después de muchos rumores y negociaciones, en junio se hizo oficial el duelo entre el estadounidense y el irlandés.



McGregor disputó su último combate en UFC el 12 de noviembre de 2016, ante Eddie Álvarez. Sin problema alguno, "The Notorius" venció por nocaut técnico.



El europeo llevaba tiempo con declaraciones en contra de Mayweather. El estilo defensivo de Floyd al momento de pelear no es del agrado de McGregor, por lo que expresaba que en un ring, frente a frente, él podía vencer al boxeador invicto.



El sábado es la oportunidad para que el irlandés demuestre su palabra. "The Money", a defender su carrera perfecta.