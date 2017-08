Con la cabeza del 'Cepillo'

Puebla, Puebla()

Miguel Herrera tiene embelesado al americanismo. Gana sin freno, gusta, hace goles, da espectáculo. Sus promesas no han sido vanas y para muestra sus águilas vencieron 3-2 a Lobos BUAP.



Sólo Oribe Peralta y su cabezazo triunfador al minuto 52’ para poner el marcador final le pudieron robar ovaciones a Herrera. Millones de aficionados se quedaron sin poder ver el partido. Un choque interesante, porque los poblanos no se amedrentaron ante la fuerza amarilla en plantel y agigantado por el momento de gracia.



El América, sin embargo, se fue al frente con una facilidad tal, que en el horizonte se asomaba una goleada que no llegó.



William da Silva aprovechó un pase filtrado del "Cepillo". El brasileño levantó la mirada, mientras se encontraba en el costado izquierdo del área, lanzó un zurdazo con una potencia descomunal que terminó por estrellarse en el travesaño y se metió con el efecto de "campanita" al 31’.



Apenas 2 minutos después, ante la confusión de la BUAP, Carlos Darwin Quintero mandó a guardar el esférico, al aprovechar que quedó solo atrás del manchón de penalti.



Los capitalinos se notaron tan cómodos en la cancha que se atrevieron a complicarse el partido.



Julián Quiñones, de regreso en Lobos luego de la riña en un bar que le costó hospitalización, resultó el pilar para que su equipo aspirara al triunfo. En un tiro de esquina, el colombiano remató con una pirueta parecida a una media tijera y descontó al 39’ y marcó el empate al 44’ con un penal.



América había sido superior pese a la igualada y Oribe descartó el sufrimiento de su equipo. En un tiro libre desde la derecha, metió un cabezazo certero, para dar la victoria.



El visitante sufrió de manera injusta la expulsión de Edson Álvarez al 68’ por una barrida limpia sobre Quiñones.