Xolos quiere imponerse con sus refuerzos ante Cruz Azul

A pesar de terminar el torneo pasado como líder general, Xolos realizó numerosos movimientos de cara al Apertura 2017 y tendrá la oportunidad de demostrarlos el viernes ante Cruz Azul.Miguel Herrera dejó el banquillo de Tijuana al concluir el torneo y ahora tocará el debut de Eduardo Coudet.Además, los fronterizos contrataron a Gustavo Bou, Enzo Kalinski, Damián Musto, Alejandro Donatti, entre otros.Por parte de Cruz Azul, Paco Jémez iniciará su segundo torneo al mando de la Máquina y nuevamente con la meta de regresarlos a una liguilla.El torneo pasado La Máquina sumó solo cinco victorias por seis empates e igual número de derrotas. En su último partido de preparación empataron a cero ante el Porto.Aunque dejaron ir a algunos elementos como Jorge Benítez, los cementeros incorporaron a Jordan Silva, Edgar Méndez y Felipe Mora, entre otros.Para mala fortuna de La Máquina, no han ganado en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Xolos.Con estos escenarios y antecedentes, las apuestas deportivas marcan a Xolos como favorito con -110, mientras que el empate se cotiza en+220 y la victoria cementera en +300.Si Tijuana se impone en ambas mitades del partido se otorga +200, pero si empatan al medio tiempo y vencen hasta el complemento asciende a +375. En caso de que Cruz Azul gane las dos mitades se da +600 y +750 si se imponen luego de igualar al descanso.Los momios además ofrecen -106 por un over de 2.5 goles y -118 por un under. Oddsshark agrega que si Xolos gana, pero permite gol en contra, se paga +300 y +225 si vencen y mantienen el cero atrás. Estos escenarios a favor de Cruz Azul dan +700 y +650, respectivamente.PRONÓSTICO: Xolos 2-0 Cruz Azul