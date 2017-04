Real Madrid quiere cerrar una semana redonda

(Tomada de la Red)

Real Madrid amarró su boleto a las semifinales de la Champions League esta semana al vencer al Bayern Munich, ahora recibirá a su acérrimo rival, Barcelona, en una nueva edición del clásico español.El equipo catalán llega dolido pues fue eliminado del torneo europeo por la Juventus. Ahora además tendrá que visitar el Santiago Bernabéu, que está invicto en lo que va del campeonato español, y sabiendo que una derrota lo aleja considerablemente del título.Los merengues son líderes con 75 puntos y un partido pendiente, mientras que Barcelona es segundo lugar con 72 unidades.Además de que el estadio blanco no ha visto derrota en lo que va de La Liga, el propio club no ha perdido desde el 22 de febrero ante el Valencia. Sin embargo, el cansancio de jugar tiempos extra en el partido de Champions League, así como jugadores en duda como Bale, podrían cobrarle factura al club.Cristiano Ronaldo comanda la ofensiva del Madrid con 19 goles, seguido por Álvaro Morata con 14. Por los culés, Lionel Messi tiene 29 dianas y Luis Suárez, 24. Las apuestas deportivas aseguran que Real Madrid es favorito para ganar el Clásico; su victoria paga +110, el empate +300 y el triunfo del Barcelona +210.Si ambos equipos anotan se ofrece -275 y +200 si lo hace solo uno o ninguno. El over de 2.5 goles se cotiza en -275 y el under en +210.Si Cristiano extiende su marca goleadora y anota en cualquier momento del partido se ofrece -163, mientras que una diana de Morata da -138. Goles de Messi y Suárez ofrecen -110 y +100, respectivamente. Oddsshark también indica que la victoria de Madrid, con gol visitante, paga +210, pero si se imponen los culés, recibiendo por lo menos un gol, se da +350.Los momios además ofrecen +333 por un triunfo merengue por un gol de diferencia y +400 si así vencen los visitantes.PRONÓSTICO: Real Madrid 2-1 Barcelona