Xolos vs Toluca, duelo en la cima

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La recta final del Clausura 2017 está en operación, y con ello la lucha por obtener uno de los ocho lugares a la Liguilla.



Este viernes el estadio Caliente será sede de uno de los duelos que se antojan como “plato fuerte” de la Jornada 17, cuando se vean las caras los Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca.



Duelo de la Jornada 17, en donde además de los tres puntos estará en disputa la cima de la Tabla General, que por el momento es comandada por los mexiquenses, con 26 unidades, pero que acechan de cerca los caninos, con 25 puntos.



El conjunto fronterizo quiere el liderato y por ello este viernes espera aprovechar la condición de local, aunque enfrente tenga a un Toluca que ha mostrado buena operación como visitante.



A inicios de semana, el conjunto norteño convivió con sus seguidores como una forma de acrecentar la comunión de un vestidor que se muestra confiado en disputar el título, para lo cual quieren cerrar fuerte la campaña.



En tanto, en la capital mexiquense, los Choriceros saben que no deben dejar ir más puntos si quieren mantener la cima. El jugador Paulo César Da Silva destacó la constancia de los Diablos Rojos en lo que da del Clausura 2017, pero están conscientes que “se viene la parte más importante del torneo”, y el equipo debe estar listo para cosechar la mayor cantidad de puntos.



“Tener un cierre fuerte implica llegar bien a la Liguilla; si bien matemáticamente no estamos adentro, estamos ya a un paso con 26 puntos. Lo ideal es terminar lo más alto posible, tenemos tres partidos complicadísimos y si somos líderes sería lindo, si no, el hecho de terminar entre los primeros cuatro lugares te da la posibilidad de cerrar en casa”, dijo en la semana el central escarlata.