Patriotas arremete contra críticas del New York Times

Patriots' turnout for President Obama in 2015 vs. Patriots' turnout for President Trump today: https://t.co/OxMEOqZonI pic.twitter.com/pLmJWhOw1j — NYT Sports (@NYTSports) 19 de abril de 2017

These photos lack context. Facts: In 2015, over 40 football staff were on the stairs. In 2017, they were seated on the South Lawn. https://t.co/iIYtV0hR6Y — New England Patriots (@Patriots) 20 de abril de 2017

A los Patriotas de Nueva Inglaterra no les gustó que el New York Times comparara unas imágenes que insinuaban una mucho menor presencia para la celebración del Super Bowl en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, a la ocurrida hace dos años, cuando visitaron a Barack Obama El Times tuiteó el miércoles una imagen de The Associated Press de los Patriots formados detrás de Obama en el Jardín Sur de la Casa Blanca en 2015.Las escaleras a ambos costados del grupo principal estaban llenas de personas. El tuit la comparó con una fotografía que el Times tomó el miércoles, en el que ambas escaleras estaban vacías.Los Patriotas respondieron vía Twitter, que las imágenes carecían de contexto y aclaró que este año el personal del equipo se sentó en el Jardín Sur en lugar de mantenerse de pie en las escaleras.El Times tuiteó una actualización en la que indicaban que los Pats le informó al diario que este año asistieron menos jugadores, pero que el total de la delegación era prácticamente el mismo.