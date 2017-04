'Canelo' mantendrá punch

SAN DIEGO, California(GH)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que su pegada tendrá un poder extra para su esperado combate con Julio César Chávez Jr el 6 de mayo, ya que en las 164 libras subirá mas fuerte que nunca.



El tapatío abrió las puertas de su entrenamiento en el House of Boxing de San Diego, donde decenas de medios lo vieron soltar guantes, apreciaron su velocidad, además de trabajar con la pera y el costal.



”Al contrario en este peso no perderé fuerza, ya en los últimos kilos (previo a sus peleas anteriores) perdía mi fortaleza, hice sparring con peleadores semicompletos y sintieron mi pegada”, explicó el dos veces campeón del mundo.



Álvarez no cree que el sinaloense cambie mucho su estilo, pese a estar entrenando con el legendario Nacho Beristain.



“Creo que él puede cambiar su estilo en sus primeros rounds pero un peleador no puede cambiar en dos meses su estilo, cuando se vea en problemas regresará a su mismo estilo de antes, es normal, yo espero al mejor Julio, para brindar una gran pelea”, dijo Álvarez (48-1-1, 32 ko’s).



Saúl, de plano ya no quiso seguir con la guerra de declaraciones contra Chávez (50-2-1, 32 ko’s).



“Es un niño que dice cosas sin sentido, hay que tomarlo de quien viene”.



Descartó que el pleito ante el sinaloense sea el combate mas importante de su carrera.



“He tenido grandes peleas, importantes, es una pelea mas en mi carrera para seguir haciendo historia.



El combate a realizarse en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, está pactado en las 164 libras y el boletaje está agotado desde hace semanas.