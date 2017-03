Presunto ladrón de jersey de Tom Brady, sin cargos en su contra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que el ex director de un periódico involucrado en el robo del jersey de Tom Brady no fue detenido, ya que no se presentaron cargos en su contra.



El jersey que fue hurtado al quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, presuntamente por Mauricio Ortega, ex director del periódico La Prensa, fue recuperado por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal que ejercieron la orden de cateo en el fraccionamiento Condados de Sayavedra, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el pasado 12 de marzo.



Tras la investigación emprendida por el FBI y en un operativo de cooperación internacional con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se realizó el cateo con las formalidades judiciales en el domicilio del periodista.



Además de la prenda que uso el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LI, las autoridades encontraron el jersey que Brady vistió en el Super Bowl XILX y el casco del linebacker de los Broncos de Denver, Von Miller.



Por ello solo se procedió desde la semana pasada a la entrega de los artículos que ya se encuentran en Boston para autentificarlos.

El ex director de La Prensa es un coleccionista de objetos deportivos.