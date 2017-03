La Prensa ofrece disculpas por robo del jersey de Tom Brady

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El diario mexicano La Prensa ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana por el supuesto robo que cometió su ex director Martín Mauricio Ortega Cambero, quien habría robado los jerseys del quarterback Tom Brady, utilizados en los Super Bowls XLIX y LI.A través de un comunicado, el integrante de Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V. (OEM) se dijo sorprendido por la noticia, pues ninguna autoridad le solicitó información sobre lo acontecido, por lo que lamentó y reprobó los actos que habría cometido su ex integrante, quien asistió al NRG de Houston, Texas, acreditado por el medio.En el comunicado se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente:“En fecha 14 de marzo de 2017, aproximadamente a las 20:30 hrs, Martín Mauricio Ortega Camberos, se presentó en las oficinas corporativas de la OEM a presentar su renuncia al cargo de director del Periódico LA PRENSA, argumentando motivos de carácter personal. Dicha renuncia fue aceptada, puesto que en diversas ocasiones Ortega Camberos externó que atravesaba por momentos difíciles relacionados con problemas de salud de familiares cercanos.Con total sorpresa y decepción, el día de hoy, hemos recibido la noticia de la conducta realizada presumiblemente por Martín Mauricio Ortega Camberos el pasado 5 de febrero de 2017 dentro del NRG Stadium, en la Ciudad de Houston, Texas, lugar en el que se celebró el Super Bowl LI.Editora La Prensa S.A. de C.V., en caso de ser cierto, reprueba enérgicamente la conducta de Martín Mauricio Ortega Camberos, quien aprovechándose del cargo que desempeñó, utilizó al Periódico La Prensa para obtener la acreditación del medio de comunicación y poder acceder al campo de juego, a conferencias de prensa y probablemente a otras áreas del NRG Stadium”.Además de los jerseys, el ex dirigente de La Prensa también podría ser investigado por la desaparición del casco y tachones de Von Miller en el Super Bowl 50.