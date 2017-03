¿Cómo habrían robado el jersey de Tom Brady?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Casi dos meses después, el jersey de Tom Brady que fue robado al término del Super Bowl LI apareció a mil 500 kilómetros de Houston.El FBI dio con el paradero de la emblemática prenda en la Ciudad de México, la cual estaba presuntamente en posesión de Mauricio Ortega, ex directivo de Organización Editorial Mexicana (OEM), y quien acudió al encuentro acreditado por el periódico La Prensa.El 5 de febrero pasado, durante los festejos del Super Bowl LI, Tom Brady miro a su casillero y vio sus hombreras desnudas. El jersey blanco con el que consiguió su quinto anillo de campeón de la NFL volvió a desaparecer como hace dos años, pero esta vez el quarterback de los Patriots se quejó.Desde ese momento comenzó la cacería para encontrar la indumentaria que según especialistas tiene un costo de medio millón de dólares por el significado que tiene.Nueva Inglaterra logró la mayor remontada en la historia de los Super Bowl para vencer a los Falcons de Atlanta y Brady se convirtió en el quarterback más ganador de la NFL "Estaba aquí, supe exactamente donde lo puse... Esto no es bueno. Estaba justo aquí y ahora no lo tengo. Nada bien", señaló en ese momento Brady.En un principio el histórico pasador pensó que algún trabajador por parte del Salón de la Fama había recogido la prenda para custodiarla y llevarla al recinto, pero luego de algunas preguntas, Brady confirmó que le fue robado su jersey, como sucedió en el Super Bowl XLIX cuando los Patriots vencieron a los Seahawks de Seattle.Por reglamento de la NFL , al término del partido, algunos miembros de la prensa tienen derecho de acudir a los vestidores para entrevistar a los jugadores. Desde minutos antes se puede acceder a los vestuarios.Esa situación fue aprovechada por Ortega, quien tomó la camiseta y la guardo entre sus pertenecías sin que ningún miembro del cuerpo de seguridad del Estadio NRG se diera cuenta de ello.En redes sociales circula un video donde presuntamente se ve a Ortega ingresar al vestidor de los Patriots y salir de ahí con lo que pudiera ser el jersey.