Gira promocional de pelea Chávez Jr-Canelo inicia en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Se vieron por primera ocasión como rivales y no ocultaron su fuerte rivalidad y que es un combate de orgullo.Saúl "Canelo" Álvarez (48-1-1, 34 kos) y Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32 kos) iniciaron hoy en la ciudad de México la gira para promocionar el esperado encuentro entre ambos programado para el 6 de mayo en la Arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada y que Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá a todo México.En la primera pose cara a cara ante 3 mil aficionados en el estacionamiento de TV Azteca, las emociones se encendieron al máximo con porras divididas.Durante la primera presentación de cuatro en total estuvieron, Canelo, JC jr, Julio César Chávez Sr., Eddy Reynoso, Chepo Reynoso, Óscar de la Hoya, Eric Gómez y Rodrigo González agradecieron el apoyo de los fanáticos y dieron el banderazo de salida para la pelea.En el primer cara a cara se notó la diferencia de estatura a favor de Chávez Jr., y en ese momento sino se sintió el fervor de la fanaticada mexicana por el combate alentando a ambos peleadores en busca de la victoria en Las Vegas."Quizá algunos me mienten la madre y otros me apoyen, pero así es como se hacen las peleas", dijo Canelo en su turno, mientras que Chávez aseguró que el 6 de mayo se verá quién es el mejor de los dos. "Les prometo que voy a ganar ", afirmó el sinaloense.El dirigente de Golden Boy Promotions Óscar de la Hoya recordó a las leyendas del boxeo mexicano y Chávez Sr. aseguró que su hijo bien preparado le ganará a Canelo y Chepo Reynoso auguraba que el gran ganador sería el pugilismo azteca, el presidente de Golden Boy, Eric Gómez, aseguró que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump verá la pelea, y así atestiguará "lo que los mexicanos son capaces de hacer".Tras cumplir con la cita pública, Canelo y Chávez tomar los vehículos que los llevarán a Toluca para tomar un vuelo privado a Nueva York, donde este martes cumplirán con su primera conferencia en suelo estadounidense.