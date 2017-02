Dejan ir amplia ventaja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Pumas se levantó como en sus viejos tiempos, sacudió el espíritu de lucha que viene inmerso en su ADN y en 10 minutos remontó un marcador de 3 goles en contra para sacar el empate a Xolos En el Estadio Olímpico todos salieron con la sonrisa en los labios a pesar de que no se logró la victoria, pues el 3-3 sacó la garra que hacía mucho tiempo que no se le veía al equipo.La afición fue un factor emotivo y fundamental, que le inyectó vitalidad al equipo cuando amenazaba con caerse ante la adversidad.El equipo de Francisco Palencia se mantuvo firme, con su idea futbolística ofensiva, acechando todo el tiempo el arco enemigo, pero la diferencia la marcaron de inicio los pupilos de Miguel Herrera por la contundencia que mostraron con sus tiros desde fuera del área.Un error de Darío Verón y el portero Alejandro Palacios lo capitalizó Avilés Hurtado para poner el 1-0 al minuto 23’, justo cuando los universitarios estaban encima buscando abrir el marcador.En el complemento, en 4 minutos los jugadores del Tijuana pusieron a sufrir a los de casa con dos goles más, cortesía de Víctor Malcorra y Guido Rodríguez, sendos tiros desde fuera del rectángulo.Con el desencanto de un marcador que tenía sabor a goleada, los Pumas se armaron de valor, le pusieron cabeza fría al tema y sacaron la garra, esa que habían dejado guardada y que ya se extrañaba en el Olímpico Universitario.Primero llegó Nicolás Castillo y con un golazo arrancó la remontada al 71’; el ingreso de Matías Britos fue otra inyección de energía y el equipo demostró que estaba más vivo que nunca.Un penal bien cobrado por Pablo Barrera le puso sabor al partido, y mientras los universitarios sacaron el extra corriendo a tope por las bandas, Xolos no encontró el antídoto para frenar a un equipo que supo aprovechar el sol que cayó a plomo en la cancha el Olímpico UniversitarioA 9 minutos del Final, Alan Mendoza buscó a Castillo aprovechando el momento anímico, donde todo le estaba saliendo a pedir de boca a auriazules, el delantero remató, pero en su afán de sacar el esférico, el zaguero del Tijuana Juan Carlos Valenzuela lo clavó en propia portería, mientras en la tribuna la gente deliró por la bravía demostración de su equipo.Pumas se quedó con 11 puntos en el séptimo lugar de la clasificación y el cuadro fronterizo cayó al tercero con 13 unidades, aunque para los universitarios este encuentro dejó la sensación de que ayer rescataron algo más que un simple empate.Goles: Tijuana: Avilés Hurtado (23’), Víctor Malcorra (61’), Guido Rodríguez (65’)Pumas: Nicolás Castillo (71’), Pablo Barrera (78’), Juan Carlos Valenzuela (81’autogol)Estadio: Olímpico UniversitarioAsistencia: 25 mil aficionadosÁrbitro: Marco Antonio Ortiz NavaAMONESTADOSPumas: B. Rabello (69’) y J. Cortés (77’) Xolos : J. Valenzuela (37’)EXPULSADOSNo huboManuel LajudJuan Carlos NúñezEmmanuel AguileraJuan ValenzuelaDamián PérezGuido RodríguezJoe CoronaVictor MalcorraPaul ArriolaMilton CaraglioAvilés HurtadoDT Miguel Herrera PumasAlejandro PalaciosDarío VerónGerardo AlcobaAlan MendozaJosé Van RankinJavier CortésKevin EscamillaAbraham GonzálezNicolás CastilloBryan RabelloPablo BarreraDT Francisco Palencia