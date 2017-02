Cousins jugará en Pelicans tras un canje múltiple

NUEVA ORLEANS (AP )

Los Kings de Sacramento acordaron traspasar a DeMarcus Cousins y Omri Casspi a los Pelicans a cambio de Tyreke Evans, Buddy Hield — elegido en la primera ronda del draft de 2016 —, Langston Galloway y las dos primeras elecciones de Nueva Orleans en el draft de este verano, dijo el domingo por la noche una fuente familiarizada con la situación.La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje no es todavía oficial ni ha sido anunciado por los equipos.La operación emparejará a Cousins, un habitual en el Juego de las Estrellas y natural de la cercana Mobile, en Alabama, con Anthony Davis, quien el domingo fue elegido Jugador Más Valioso del partido tras anotar 52 tantos, rompiendo el récord de 42 establecido por Wilt Chamberlain en 1962.El canje deja claro que los Pelicans están comprometidos a luchar por un puesto en los playoffs de la NBA . Nueva Orleans (23-34) llegó al parón por el Juego de las Estrellas a dos juegos y medio de Denver en la lucha por el octavo y último puesto que da acceso a la postemporada en la Conferencia Oeste.Cousins, que como Davis brilló en el baloncesto universitario en Kentucky, tiene una media de 27,8 puntos y 10,6 rebotes esta temporada.