América busca revancha ante Tigres menos de un mes después de la final

La Liga MX no dejó pasar más de un mes para que se volviera a vivir la final del Apertura 2016 entre América y Tigres.Ricardo La Volpe, con mucho menos en riesgo, tendrá la nueva oportunidad de vencer a Ricardo Ferretti, quien no solo celebró sus mil partidos como técnico con el título, sino que terminó el sueño del centenario azulcrema.Las condiciones de ambos clubes son muy contrastantes con los de la final, pero aun así, Tigres sigue siendo favorito de acuerdo a Oddsshark . El equipo felino ofrece +110 por la victoria en las apuestas, el empate se cotiza en +210 y el triunfo de América está en +220.Los felinos tienen el mismo plantel que levantó la copa, pero el cuadro de La Volpe ya no tiene a Moisés Muñoz, Hugo González, Ventura Alvarado, Osvaldo Martínez y Rubens Sambueza. Además, algunos de sus refuerzos no han reportado por completo. Solo Agustín Marchesín y tal vez Cecilio Domínguez tengan actividad.Pese a ser los finalistas del torneo pasado, ambos equipos llegan urgidos de un triunfo. América, con un partido menos, perdió 2-1 ante Toluca la semana pasada. Tigres empató a cero ante Santos y luego fue derrotado 2-0 por Atlas. Los momios indican que si se repite el resultado de la final (1-1) se paga +500, si Tigres gana 1-0 se da +650 y si lo hace América, +900.En caso de que Tigres gane al 45' y al 90' se paga +260 y +1400 si está adelante al descanso y permite el empate. Si América se impone en ambos tiempos se da +400.PRONÓSTICO: Tigres 2-1 América