Tico Gerson Torres está en México para unirse al América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de su participación con la selección de Costa Rica en la Copa Centroamericana, el volante Gerson Torres por fin arribó a la Ciudad de México para integrarse de forma inmediata con el América, su nuevo club.



A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el futbolista de 19 años confirmó que por ahora trabajará con las Águilas Sub¬20, en espera de una oportunidad para mostrarse con el primer equipo en el Torneo Clausura 2017 o incluso, en la Copa Mx .



"(El interés del América) me sorprendió porque es uno de los grandes de acá y me sorprendió bastante porque apenas tengo 19 años. Me han dicho que voy a jugar en la Sub¬20 y que tengo posibilidades de entrar con el primer equipo a veces", aseguró.



El juvenil tico, ex figura del Herediano, se mostró contento por la nueva aventura que vivirá en el balompié azteca y no dudó en afirmar que llega al equipo "más grande" de la Liga MX.



“Es un equipo grande de México, al más grande. La verdad no hay palabras para definir lo que siento, estoy muy contento estar acá y voy a tratar de aportar lo más posible. Causó mucho impacto porque hace algunos años que un jugador de Costa Rica no estaba en el futbol mexicano y ahora me queda demostrar a mí para abrir la puerta a más compatriotas”, mencionó.