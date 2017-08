Chapman deja de ser cerrador de los Yanquis

BOSTON(AP )

Aroldis Chapman ha dejado de ser el cerrador de los Yanquis de Nueva York, al menos por ahora.



El manager Jos Girardi dijo antes del juego del sábado frente a los Medias Rojas de Boston que el cubano Chapman, conocido por su veloz recta, dejará de desempeñar la función de taponero y se concentrará en mejorar su control.



El zurdo permitió dos carreras el viernes, en una situación en la que no podía obtener el salvamento, y los Yanquis cayeron por 9-6 ante Boston.



Por ahora, los Yanquis podrían usar a Chapman “en cualquier momento” de los encuentros, dijo Girardi, quien no anunció un reemplazo como cerrador. Dependiendo de cada situación, Nueva York podría recurrir a Dellin Betances o a David Robertson.



Chapman ha permitido al menos dos carreras en cada una de sus últimas tres salidas. Ello incluye un encuentro de esta semana, como local ante Boston, en que el cubano dilapidó una ventaja. Los Yanquis perdieron 3-2.



Girardi descartó que una lesión sea la causa de los problemas recientes de Chapman. Reveló que el pitcher le había dicho que estaba dispuesto a “hacer lo que se requiriera” para que el equipo ganara.



“Él sabe que necesita afinarse de nuevo y que ha tenido algunos problemas”, indicó el piloto. “Pero me dijo ‘estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, sólo quiero ganar’”.



Girardi opinó que Chapman ha estado algo desconcentrado durante las últimas dos semanas. Confió en que retirarle la responsabilidad de cerrar los encuentros lo ayude a recuperar el control.



Enfatizó que este cambio podría ser fugaz, dependiendo de la respuesta de Chapman.



“Cuando él esté bien, y creo que lo logrará, hay muchas posibilidades de que yo le encomiende otra vez el papel de cerrador”, indicó Girardi.