Tres Xolos representarán a México en el Premundial Panamá 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

Tres elementos juveniles del Club Tijuana han sido convocados para integrarse a la Selección Nacional en categorías con límite de edad, de cara a un importante compromiso que enfrentarán en los próximos días.



Raúl Sandoval, Daniel López y Luis Gamiz forman parte del selectivo Sub-17 que dirige Mario Arteaga. Este 23 de abril debutarán ante El Salvador en el Campeonato Sub 17 de la CONCACAF Panamá 2017, en el que buscarán uno de los cuatro boletos rumbo al mundial de la categoría.



En tanto, Edgar López y Antonio Nava iniciaron gira con la Selección Sub 18 rumbo a Portugal para participar en el Torneio Internacional do Porto. Esta mañana disputaron su primer encuentro en el que cayeron 3-2 ante los portugueses. La escuadra dirigida por Roberto Medina enfrentará a Francia el próximo 23 de Abril.