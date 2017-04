Lucero: Pocos minutos y goles valiosos

TIJUANA, Baja California(GH)

Ningún otro atacante ha aprovechado más sus oportunidades en el Clausura 2017 como el argentino del Club Tijuana, Juan Martín Lucero.A pesar de ser suplente en el esquema de Miguel “Piojo” Herrera, el futbolista de 25 años, en su primer torneo en el futbol mexicano, lleva cuatro goles en 330 minutos jugados. En promedio, anota cada 82.50 minutos.Los goleadores del certamen, su compañero Avilés Hurtado y Nicolás Castillo de Pumas, tienen ocho goles cada uno en mil 245 y 805 minutos jugados respectivamente. El chileno es quien más se le acerca en relación de minutos-goles, con una puerta perforada cada 100.63 minutos.“El Gato”, en catorce jornadas, únicamente ha iniciado tres encuentros y ha realizado siete remates a puerta, de los cuales, cuatro resultaron letales para Necaxa, Monterrey, Santos y Jaguares.Han sido pocos, pero valiosos. Ante los hidrocálidos significó el gol #600 en la historia del club, ante Rayados abrió el marcador para una victoria de 2-0, contra Guerreros, tras 15 minutos de acción anotó el tanto un agónico 1-1 y contra Chiapas hizo el 2-1 apenas a dos minutos de entrar de cambio.Ha navegado entre no ser usado en su posición habitual como referente de área, el ajustarse a ser extremo, el no tener tantos minutos como los pide con sus actuaciones y le ha respondido a Miguel Herrera “No te voy a mentir, siempre quiero jugar de titular, hay veces que se me da, y otras que no, pero por eso, siempre trato de apoyar de donde me toque”, concluyó.MEJORES PROMEDIOS GOLEADORES EN LIGA MXNombre Equipo Anota cadaJuan Lucero Xolos 82.50 mNicolás Castillo Pumas 100.63 mEdwin Cardona Monterrey 133.00 mErbin Trejo Toluca 135.67 mElías Hernández León 151.40 m