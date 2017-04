Tom Brady no visitará la Casa Blanca con los Patriotas

WASHINGTON (AP )

El quarterback Tom Brady no acompañará al resto del plantel de los Patriots de Nueva Inglaterra cuando los campeones del Super Bowl visiten la Casa Blanca el miércoles.La Casa Blanca dijo que le avisaron que Brady estaba lidiando con un "asunto familiar" y no participará de la ceremonia con el presidente Donald Trump.El mandatario recibirá a los campeones de la NFL pocas horas después que el ex tight end de los Patriots, Aaron Hernández, murió tras ahorcarse en la celda donde cumplía una sentencia de cadena perpetua por asesinato. Hernández, de 27 años, jugó con los Patriots entre 2010-12.Un vocero del equipo dijo que los Patriots están al tanto de la muerte de Hernández, pero que no comentarán al respecto.El dueño de los Patriots, Bob Kraft, es amigo de Trump.Algunos jugadores de los Patriots tenían planes de ausentarse de la visita a la Casa Blanca por estar opuestos a la presidencia de Trump.