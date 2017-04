Tigres deja vivir a Tuzos en casa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tigres dejó vivir a Pachuca. La final de la Concacaf se quedó en el aire con el empate entre felinos y Tuzos a un gol, por lo que todo se definirá el próximo miércoles 26 en el estadio Hidalgo.



Tigres pudo haber salido con ventaja del encuentro de ida realizado en el estadio Universitario, pero sus constantes fallas frente al arco de Alfonso Blanco, hasta un penalti fallaron obra de Eduardo Vargas, dieron al traste con su esfuerzo.



Ahora, a esperar una semana más para conocer quién será el representante de la zona y de México en el próximo Mundial de Clubes que se desarrollará en Marruecos.



El gol de Pachuca a los 3 minutos, obra de Raúl “Dedos” López gracias a un desvío de Eduardo Vargas, puso de cabeza a los Tigres, que no tenían contemplado en ningún momento ir abajo en el marcador, menos en el amanecer del partido.



A partir de ese momento, la cara de los jugadores felinos se llenó de desesperación y su juego también. Tigres dominó de principio a fin a los Tuzos, pero el gol no llegaba.



Sólo hasta que apareció el error, los felinos pudieron festejar.

Jesús Dueñas desbordó por la derecha y mandó un centro raso al que Alfonso Blanco llegó, pero escupió el balón, no muy lejos, no muy cerca, y Sosa llegó para puntear y empatar el juego.



Pero los felinos no estaban satisfechos con el marcador y fueron por todas; Gignac falló las que no falla, pero aun así, la defensa de los Tuzos no se daba abasto, por lo que vino el penalti que Eduardo Vargas desperdició gracias también a un gran lance de Blanco. La final de la Concacaf está en el aire.